Rivian avslører endelige priser og lanseringsdetaljer på den nye R2
Fortsatt ingen ord om deres globale utgivelsesplaner, men.
Den amerikanske elbilprodusenten Rivian har avslørt priser og spesifikasjoner for sin kommende Rivian R2, en mellomstor elektrisk SUV rettet mot mainstream-markedet. R2 er posisjonert som et rimeligere alternativ til selskapets premiumbiler, og forventes å konkurrere direkte med populære crossovere som Tesla Model Y når leveransene begynner senere i år, som rapportert av Reuters.
Den første versjonen kundene vil se er en lanseringsmodell med høy ytelse til en pris på $ 57.990. Den varianten bruker et to-motorers firehjulsdrevet oppsett som produserer omtrent 656 hestekrefter og tilbyr en estimert rekkevidde på 330 miles på en enkelt lading.
Rimeligere versjoner vil følge. En Premium-versjon med rundt 450 hk er planlagt å ankomme senere i 2026 til omtrent $ 53.990, mens flere varianter forventes i løpet av det neste året. Utvalget vil til slutt inkludere en bakhjulsdrevet modell med lengre rekkevidde og senere en base R2 priset rundt $ 45.000 XNUMX, som Rivian sier vil gjøre SUV-en til det mest tilgjengelige kjøretøyet hittil.
Det er imidlertid fortsatt ikke sagt noe om Rivians ambisiøse globale lanseringsplaner for både R2 og nye R2, inkludert i Nord-Europa.