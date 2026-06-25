Rivian har allerede begynt å fase ut sine eldre R1-modeller

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Rivian har nettopp lansert R2, en etterfølger til sin første bil, R1. Selv om det kunne vært grunner til å beholde R1 og de ulike versjonene i produksjon, vet vi nå at de fjernes helt fra modellutvalget.

Det er de laveste prisversjonene av R1 som forsvinner først, nemlig R1T og R1S, eller mer spesifikt den billigste versjonen av den gamle generasjonen biler, noe som betyr at den faktiske startprisen nå er tusenvis av dollar høyere.

De utgåtte modellene brukte Rivian sitt minste batteripakke og en drivlinje med to motorer, noe som ga en mer overkommelig inngang til merkets modellutvalg. Selv om de ikke var de versjonene med lengst rekkevidde eller høyest ytelse, bidro de til at Rivian kunne tiltrekke seg kjøpere som ønsket selskapets eventyrfokuserte biler uten å måtte strekke seg etter de dyrere utstyrsvarianter.

Nå som Dual Standard-modellene er borte, leveres de rimeligste R1T- og R1S-modellene med større batteripakker og høyere spesifikasjoner, noe som gir økt rekkevidde og ytelse, men også betydelig høyere priser.

Beslutningen gjenspeiler trolig Rivian sitt økende fokus på lønnsomhet. I likhet med mange andre elbilprodusenter har selskapet lett etter måter å forbedre marginene på, og rimeligere varianter gir ofte mindre fortjeneste enn bedre utstyrte modeller. Rivian rapporterte nylig om forbedrede økonomiske resultater og har gjentatte ganger understreket viktigheten av å bygge en bærekraftig virksomhet i forkant av lanseringen av den mer prisgunstige R2-SUV-en.