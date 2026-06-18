Rivian kutter arbeidsplasser en uke etter den offisielle lanseringen av R2

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Rivian har nettopp startet utleveringene av den svært populære R2, men selv om anmeldelsene roser den elektriske SUV-en, ser det ut til at nedskjæringer likevel finner sted.

Ifølge en rapport fra Wall Street Journal er 300 stillinger blitt nedlagt. Nedbemanningene rammer først og fremst funksjonærer og kommer i en tid hvor Rivian ønsker å strømlinjeforme driften før sin neste store vekstfase. Selskapet bekreftet nedbemanningene og beskrev dem som en del av et arbeid for å forbedre effektiviteten, samtidig som de fortsetter å investere i fremtidige produkter.

«Vi har nylig omstrukturert en håndfull team innenfor Rivian, ettersom vi jobber for å skalere virksomheten vår på en lønnsom måte,» sier Rivian.

Rivian startet leveransene av R2 den 9. juni og er på god vei til å oppnå sitt aller første lønnsomme år, etter å ha tapt 3,6 milliarder dollar i 2025 på grunn av investeringer og FoU. Selskapet planlegger å levere 20 000 R2-er i år.