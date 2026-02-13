Rivian planlegger å levere 25 000 R2-modeller bare i år

HQ

Rivian hadde stor suksess med sin første, robuste og luksuriøse terrengbil, R1, og nå som de jobber for å ekspandere utenfor USA til flere europeiske markeder, lanserer de også den billigere crossoveren R2.

Og det ser ut til at de mener alvor med at dette er en ekte "massemarkedsmodell". Bilprodusenten fortalte investorene sine (gjennom InsideEVs) at de planlegger å levere 62.000-67.000 biler over hele porteføljen i 2026, hvorav rundt 25.000 er de nye R2-modellene.

Produksjonen vil starte i 2. kvartal, men Rivian har sagt at de fleste leveransene vil skje mot siste halvdel av året. Bilen forventes å koste rundt 45 000 dollar, og dette bør bidra til å øke selskapets allerede solide økonomi, der de leverte bedre resultater enn forventet for 4. kvartal 2025 med 1,29 milliarder dollar i inntekter.

Vi forventer også å se Rivian i Europa i år eller i 2027.