Rivian tilbakekaller 20.000 biler på grunn av en feil i hjulopphenget

Rivian har ennå ikke ekspandert skikkelig fra USA til Europa, med R2 SUV og R3 crossover som mål for en global lansering i 2027. Inntil da må de håndtere noen små problemer i serviceinfrastrukturen, som nå fører til en større tilbakekalling.

I en offisiell tilbakekallingsrapport tilbakekaller Rivian nå nesten 20.000 R1S- og R1T-modeller bygget mellom 2022 og 2025, som må sjekkes av teknikere for et veldig spesifikt problem. Tilsynelatende har Rivian ikke utført den nødvendige servicen på fjæringen, noe som betyr at de berørte modellene i teorien kan lide av en separasjon av en bakre tåkobling.

Problemet er ikke at bilen er mer utsatt for denne mekaniske feilen, men mer at serviceinfrastrukturen ikke var satt opp riktig for å vedlikeholde denne delen av de to modellene.

Rivian sier at det faktiske antallet mislykkede tåstrekkskjøter er "svært lite".