Riyo Games hyller ikoniske turbaserte rollespill i det slående animerte Threads of Time

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Fans av turbaserte RPG-er har blitt behandlet for sent, med alle slags prosjekter som kommer og tar verden med storm. Utvikleren Riyo Games ønsker å ta en bit av denne kaken, da indieutvikleren dukket opp på Day of the Devs for å vise frem et nytt blikk på sitt kommende turbaserte RPG, kjent som Threads of Time.

Dette er et tidsreiseeventyr som tar spillerne gjennom en rekke epoker, fra dinosaurene til den fjerne fremtid, alt for å oppdage trådene som binder disse tidsaldrene sammen. Målet er å følge trådene for å oppdage sannheten bak et uhyggelig komplott som har som mål å løse opp tidens vev.

For å overvinne denne enorme utfordringen samler Threads of Time en rekke karismatiske karakterer rekruttert fra forskjellige tidsaldre, og ser hvordan de forsvarer tidslinjen mot fiender i spennende turbasert action. Alt dette skjer mens spillet presenteres i slående håndlaget kunst som kombinerer en rekke ulike stiler, fra pikselkunst til 2D-tegneserie/animélignende estetikk.

Vi vet ennå ikke den faste lanseringsdatoen for Threads of Time, men vi vet at spillet er satt til å lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X / S i løpet av linjen. Sjekk ut en trailer for spillet nedenfor, samt noen bilder.