RKGK: Graffiti har aldri sett så storslått ut

Det er ingen tvil om at 3D-plattformspill lenge har vært rettet mot og skreddersydd for et yngre publikum. Det betyr ikke at det bare er barn som spiller 3D-plattformspill, for det er langt fra sannheten, men enten det er Ratchet & Clank, Spyro the Dragon, Banjo-Kazooie, Sonic the Hedgehog, og listen fortsetter, har 3D-plattformspill hatt en tendens til å ha en designstil og et tema som passer for yngre mennesker.

Det latinamerikanske Wabisabi Games ønsker å snu denne ideen på hodet med sitt kommende 3D-plattformspill RKGK (også kjent som Rakugaki). Dette er en tittel som utspiller seg i en metropol der kreativitet og personlighet har blitt sugd ut av folket av en ond og grådig bedriftsherre kjent som Mr. Buff. Som den unge Valah og hennes robotkompanjong AYO er målet ditt å bryte ned Mr. Buff's undertrykkelse gjennom kunstnerisk utfoldelse ved å reise rundt i byen og male over de mange tankekontrollerende, Big Brother-lignende skjermene og reklametavlene som er spredt rundt omkring, og vansmeide dem med fargerik, levende og kaotisk japanskinspirert graffiti.

På mange måter er RKGK litt som en moden versjon av De Blob. Ja, det er kanskje en merkelig sammenligning, men i begge spillene ikler du deg en hovedrolle der målet er å bekjempe undertrykkelse ved å male og fargelegge omgivelsene dine. RKGK har en lignende brutalistisk arkitektur uten karisma og undertrykte og knuste borgere som må frigjøres fra sin uro, og dette fungerer ærlig talt som et sjarmerende grunnpremiss. RKGK Det trenger ikke en kompleks og emosjonelt utfordrende fortelling for å være underholdende, men overlater i stedet det målet til den flytende og smidige mekanikken som tilpasser seg og utmerker seg på de måtene som alle gode 3D-plattformspill bør gjøre.

Valah kan utføre alle de tradisjonelle bevegelsesteknikkene, inkludert dobbelthopping, glidning, gliding og til og med vegghopping, men hun kan også bruke Splatoon-lignende evner som gjør at hun kan skøyte gjennom hvert nivå og etterlate seg et spor av maling. Denne surfeteknikken spiller direkte inn i flyten i RKGK, ettersom dette er et plattformspill som handler om å kjede sammen evner og utforskning på en sømløs måte, for å klare banene så raskt som mulig og uten å bli truffet. Hvis du gjør det, kan du surfe i det uendelige, men hvis du kolliderer med en miljøfare eller en fiende, vil flyten din gå i stykker, og du må samle mynter, male bokser, beseire fiender, knuse kasser, ødelegge reklametavler og så videre for å komme tilbake til Defacer Mode igjen.

Nivåene er ganske enkle i sin utforming. De er selvstendige nivåer med vertikalitet, grindskinner, varierende fiendetyper, et rikt utvalg av farer (inkludert bunnløse fall og brennende varme kasser) som hver varer rundt 10 minutter hvis du utforsker ofte og prøver å avdekke alle hemmeligheter. Wabisabi Games har gjort en god jobb med å fylle nivåene med hemmeligheter som riktignok er ganske utfordrende å grave opp, sammen med en rekke ekstra utfordringer som oftere enn ikke vil kreve at du vender tilbake og spiller nivåene på nytt for å oppnå den unnvikende 100%-grensen. Disse inkluderer å slå et nivå innen en viss tid, defacing alle mulige billboard, beseire hver fiende, samle hver mynt, og til og med finne alle Ghost samleobjekter, som oftest er de beste skjulte samleobjekter av dem alle. Du får vite hvor langt du har kommet i hver av disse oppgavene på slutten av et nivå når du får opp en fullføringsskjerm og blir belønnet med en rangering i stil med Sonic the Hedgehog for innsatsen din.

Du lurer kanskje på hvorfor du gidder å samle alle disse gjenstandene i hvert nivå - bortsett fra for å fullføre spillet. Mellom nivåene kommer Valah tilbake til et knutepunktområde der hun kan samhandle med selgere for å kjøpe kosmetikk, for eksempel nye antrekk eller nye utseender til dronekompanjongen AYO. Du kan til og med låse opp nye graffitikunstverk som du kan skjemme verden med, og til og med nye malingsspor som du kan etterlate deg når du surfer, alt i et forsøk på å gi litt mer liv til det dystre landskapet som er Cap City. Og ikke vær redd for at mikrotransaksjoner skal snike seg inn her, ettersom Wabisabi Games har bekreftet at RKGK vil være et helt offline-spill uten online-støtte. Ja, det betyr at det ikke er noen topplister å konkurrere på, men det betyr også at det ikke vil være en premiumbutikk for å prøve å selge varer til deg.

Nye nivåer i RKGK låses opp avhengig av hvor mange reklametavler du ødelegger i de foregående nivåene, noe som betyr at du hele tiden må holde utkikk etter skjulte plakater for å komme videre i historien. Det er også lurt, for på slutten av hvert hovedkapittel er det en bosskamp, der Valah blir satt på prøve mot en av Mr. Buff sine kreasjoner. Jeg fikk sjansen til å slåss med en gigantisk metallisk solsikke (i mangel av en bedre måte å beskrive den på), og dette var første gang jeg virkelig fikk en forsmak på hvordan Wabisabi Games har tenkt å øke utfordringen ved å kaste flere farer enn noensinne på deg, sammen med noen nye mekanikker, etter hvert som spillet skrider frem.

En av de sterkeste sidene ved RKGK er presentasjonen. Polariseringen av det triste bylandskapet kombinert med Valahs fargerike innslag og hennes livlige og briljant animerte graffiti gjør dette spillet til en fryd for øyet. Men jeg tror også at RKGK står overfor litt av en identitetskrise. Det er helt klart et plattformspill skreddersydd for mer modne fans, noe temaet, fortellingen og den eksplisitte dialogen bekrefter, men likevel føles spillingen ofte litt for rudimentær og grunnleggende. Igjen, 3D-plattformspill trenger ikke å ha dybden til et Souls-lignende spill for å være underholdende for voksne, men jeg tror det er en tydelig forskjell mellom hvor mye utfordring som tilbys og målgruppen disse spillene ser ut til å henvende seg til. F.eks. er Crash Bandicoot mye mer rettet mot et eldre publikum enn Spyro the Dragon på grunn av utfordringen og vanskelighetsgraden, selv om begge franchisene er elsket av alle. RKGK står overfor lignende problemer i og med at det er veldig grunnleggende i spillmessig forstand, men har en historie som nesten føles som en mindre brutal og tegneserieaktig versjon av Ghostrunner. Vanskelighetsalternativene bidrar riktignok til å øke utfordringen en smule, men siden dette ser ut til å være et 3D-plattformspill for eldre mennesker, synes jeg det kunne ha vært tatt flere sjanser med kjernespillet.

Likevel endrer ikke dette på det faktum at RKGK fremstod som et veldig underholdende plattformspill i løpet av de få nivåene jeg hadde luksusen til å teste. Jeg tror Wabisabi Games har levert nok unike elementer og temaer her til at spillet skiller seg ut og trives og er noe folk bør holde et øye med når det debuterer på PC i sommer.