R.M. Guera nektet å se Django Unchained før han laget sin tegneserieadapsjon

Under vårt besøk på Comicon Napoli nylig snakket vi med en rekke spennende personer fra underholdningsverdenen, deriblant tegneserieveteranen R.M. Guera.

Forfatteren og tegneren er kjent for å ha levert serien The Goddamned for Image Comics, og han er også kjent for å ha skapt tegneserieadapsjonen av Django Unchained, som debuterte omtrent samtidig med filmen og kom i nye utgaver mellom 2012 og 2013.

Siden dette er en såpass høyprofilert film, spurte vi om hvordan det var å lage tegneserien Django Unchained i et intervju med Guera, som du kan se nedenfor. Han forklarte at det faktisk var ganske utfordrende å lage tegneserien fra et logistisk ståsted, og at Guera nektet å se filmen før han satte pennen på papiret for å sikre at den ikke skulle føles for lik filmen.

"Et av de viktigste poengene for meg da jeg laget Django, var å ikke se filmen. Så jeg sa ja, men jeg vil ikke se filmen. Så de sendte meg en masse referanser, og jeg prøvde å tilpasse den på en måte... Etter min mening var det for mange mennesker involvert i Django. Det var litt slitsomt, og manuset ble ikke tilpasset. Så det var en konstant frem og tilbake med produsenten, med den og den fyren. Det var litt slitsomt. Så etter min mening burde den ha blitt laget som en veldig, veldig tykk bok, med alt som ble klippet ut av filmen. Og ved å gjøre det samme som i filmen, på min måte, tror jeg at den kunne ha vært bedre. Den kunne ha vært lengre, på en måte. Den kunne ha vært delt inn i kapitler, som en bok. Så det var en fin jobb, veldig fin jobb. Jeg er glad jeg gjorde det. Manuset var bra, men ikke tilpasset. Så dette var å spise tid hele tiden."

Se hele intervjuet med Guera nedenfor, der vi også snakker om tilbakekomsten av Vertigo-etiketten hos DC, hans forkjærlighet for westernsjangeren og mye mer.