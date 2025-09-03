RML Group har vist frem super-Porsche GTH

HQ

Prototype P39 var navnet på denne bilen da den ble vist frem i fjor høst, og akkurat som da, når den nå endelig har dukket opp i ferdig produksjonsdrakt, er det en grundig modifisert Porsche 911 Turbo-S. Sportssleden fra Stuttgart har i dette tilfellet fått nytt hjuloppheng med nye dempere og dårligere bremser, hele karosseriet er laget av prepeg karbonfiber og motoren er skrudd opp fra 600 hestekrefter til 925 hestekrefter og 1000 Nm dreiemoment. Prisen da? 495 000 pund kan du regne med, og det inkluderer ikke donorbilen som koster 250 000 pund mer. RML meddeler at de har bygget den første produksjonsmodellen lakkert i fargen "Storm Purple", og etter denne skal de nå bygge 39 til. Da er prosjektet komplett.