"Ganevasker" er et begrep som faktisk er ekstremt nyttig når det gjelder dataspill. Det er ikke bare mellom ulike smaksopplevelser at en lettere, søtere og friksjonsfri rett må gli ned i luken - også mellom tyngre spillopplevelser er det behov for en "mental ganerenser". En ganevasker, men for sjelen. Roach Post er akkurat en slik avveksling. Et tilgjengelig, søtt og helt udramatisk spill.

Har du noen gang spilt Patchwork? Et brettspill der du legger ut polyominoformede brikker for å sy sammen et lappeteppe. Et fantastisk spill, en ekte klassiker og høyst sannsynlig en inspirasjonskilde for utviklerne Karp Games, som står bak Roach Post. Selv om det ikke er noe lappeteppe som skal sys her, taler tilstedeværelsen av de ulikt formede "Tetris"-brikkene - som i dette spillet består av frimerker - for seg selv.

Ulike kunder har pakker av ulik størrelse med varierende vanskelighetsgrad.

I Roach Post, et roguelike puslespill, er målet ditt å pusse opp et gammelt postkontor - med hjelp av en hel haug med kakerlakker. Ja, det høres kontraproduktivt ut for meg også, men kakerlakkene har forskjellige evner som gjør at du kan nå målene dine både enklere og raskere. Disse evnene spenner fra flere "blandinger" for frimerkebunken din til betydelig høyere poengsummer fra bestemte farger. Ikke noe nytt under solen, selvfølgelig - en komponent vi ser i mer eller mindre alle roguelike-spill - bortsett fra at de sjelden er representert av kakerlakker.

De ulike fargene har synergier med hverandre, men også direkte konflikter. Noen farger spiller ikke godt sammen i det hele tatt, så du må planlegge dine fremtidige frimerkeplasseringer nøye for å unngå å havne i situasjoner der du mer eller mindre er tvunget til å skyte deg selv i foten. Du har også et begrenset antall trekk, og de større stemplene bruker opp disse mye raskere. Så større er ikke alltid bedre - selv om de gir deg betydelig høyere poeng enn et mindre stempel.

De ulike ikonene på pakkene endrer synergier, øker/reduserer poeng, og noen er rene hindringer når du skal plassere stemplene.

"Cosy gaming" er en sjanger som defineres av en rolig, koselig og avslappende atmosfære. Disse attributtene kan absolutt brukes på Roach Post. Det er søtt, veldig fredelig og har en tegneseriestil som er både munter og hyggelig. Det er rett og slett det det er - ikke noe avansert og ikke noe som får deg til å måpe av forbløffelse. Men som en mental ganerenser? Den passer perfekt.

Roach Post Det er morsomt. Det har en vanedannende loop som bare begrenses av det faktum at spillet føles litt repetitivt etter noen timers spilling. De forskjellige kakerlakkene bidrar definitivt til å variere opplevelsen - men aldri på en revolusjonerende måte. Akkurat som i Patchwork er det veldig tilfredsstillende å plassere polyominoformede brikker på en tiltalende måte, og hele konseptet er virkelig "cosy gaming" i sin reneste form.

Det er akkurat det sjefen min pleier å si til meg.

Så, har du lyst på noe smått å sette tennene i mellom spillopplevelser av mer seriøs og intens karakter? Sjekk ut Roach Post - du vil mest sannsynlig ikke bli skuffet.