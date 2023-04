HQ

For et par år siden lanserte Digixart sitt narrativ-tunge eventyrspill Road 96, og jeg anmeldte det spillet og elsket det absolutt. Valgene du måtte ta føltes tunge og ekte, historien var overbevisende og følelsesmessig motstridende, karakterutviklingen var utmerket, og det var bare generelt en morsom opplevelse tvers igjennom. Spol frem til i dag, og Digixart ønsker å utvide denne serien med en forløper som dreier seg om to karakterer (den ene er en veldig viktig en fra Road 96) og som setter scenen og plottet for det originale spillet, samtidig som det fortsatt har en haug med kjente spillelementer for å beholde Road 96-veteraner underholdt. Men siden denne forløperen også er veldig annerledes, utmerker den seg i samme grad som hovedspillet? Det er noe jeg er mindre tilbøyelig til å være enig i.

Fordi genialiteten til Road 96 kom i dens tilfeldige natur. Du visste egentlig aldri hva neste nivå ville tilby eller hvem du ville komme i kontakt med. Du kan ha en hyggelig samtale med John i lastebilen hans, eller kjøre i sidevognen til en kriminell motorsyklist. Det mysteriet var det som gjorde historien så overbevisende, og det faktum at denne metoden også intrikat og delikat vevde fortelling og karakterutvikling sammen på en slik måte at du måtte sette sammen hvem karakterene var og hvordan de alle er bundet sammen, laget for et virkelig spesielt og unikt spill. Road 96: Mile 0 leverer ikke på denne fronten, av et par grunner.

Siden dette er en forløper, er mysteriet i historien egentlig ikke der fra minutt én, da du på en måte vet hva som kommer og hva du kan forvente. For det andre er valgene mindre mangfoldige, da fortellingen ikke handler om å gjøre alt som trengs for å unnslippe en autoritær nasjon, men heller handler om å utfordre din tro på sivilisasjonen du vokste opp i. Det er fortsatt tungtslående og følelsesmessig konfliktfylt i stort sett hver sving, og Digixart trekker fortsatt ingen slag her, men sjarmen og mysteriet som gjorde Road 96 så spesielt mangler tydeligvis.

Og jeg tror dette delvis skyldes at Mile 0 spiller fra perspektivet til to forskjellige hovedpersoner. På den ene siden har du Zoe (den unge jenta du møter flere ganger i Road 96), datteren til en ledende embetsmannen som står overfor oppgaven med å akseptere eller begynne å stille spørsmål ved sin egen eksistens i en tydelig polarisert nasjon. Så på den andre siden har du Kaito, som er en person fra en fattig bakgrunn som jobber med foreldrene sine for å gjøre alt som trengs for å unnslippe nasjonen Petria i håp om et bedre liv. De to karakterene er på helt forskjellige baner, og selv om jeg kan forstå at Digixart forsøker å bruke sine to motsatte levebrød for å formidle problemene som Petria står overfor, tar den hyppige skiftingen av perspektiver brodden ut av fortellingen og dens budskap da du aldri virkelig får kontakt med noen av de to hovedpersonene.

Med alle de hyppige vekslingene i bakhodet, leverer heller ikke Mile 0 på samme nivå av karakterutvikling som Road 96, da birollene ikke føles engang marginalt like viktige og bakt inn i historien som rollebesetningen fra hovedspillet. Faktisk føles det som om Digixart har bestemt seg for at Mile 0s fokus må være på uvanlige spillelementer fremfor narrativ, og selv om det er noen sære mekanikker som underholder, utmerket Road 96 seg først og fremst på grunn av sin overbevisende historie.

Men når det gjelder det jeg sikter til når det gjelder de sære spillsystemene, inneholder Mile 0 massevis av raske hendelser og rytmeactionsekvenser, der disse to ofte går hånd i hånd. Rytmespillet er underholdende og setter en ny utfordrende vri på Road 96-formelen, men det er også ganske rudimentært og fremstår mer som et nisjetillegg enn en ekte spillutvikling. Når det gjelder quick-time-eventene, elsk dem eller hat dem, er de her i hopetall og jobber for å holde deg på tærne under de mest intense historieøyeblikkene. For å legge til dette er en haug med enda flere nisjesystemer som dukker opp ut av det blå og gir ytterligere krydder til spillingen, det være seg en avslutning i kampstil, små, grunnleggende miljøoppgaver eller til og med kreative malingssystemer. De er overraskende og morsomme, men også veldig flyktige.

Og i ånden av å være en Road 96-forløper, er det valgene, som har mindre av en liv- eller død-undertone til dem, og handler mer om hva slags mennesker du vil at Zoe og Kaito skal være. Skal man for eksempel rive ned propagandaplakaten eller heller fikse den? Skal du vise en reaksjon til politimannens barbariske oppførsel eller la det gli? Skal du plukke opp løpeseddelen som ber deg om å stemme på den utfordrende presidentkandidaten eller bare gå forbi den? Hver vil til slutt påvirke personligheten din (som vises på en bar øverst til venstre i HUD-en), med Zoe som kjemper mellom enten å akseptere samfunnets indoktrinering eller løpe bort i håp om en bedre fremtid, og Kaito sliter med å enten bli fullstendig revolusjonær og ønsker å bli med i en "terrorgruppe" eller i stedet være mer reservert og stille.

I en lignende tanke kommer også animasjonsstilen, som er ganske unik og uvanlig realisert, men også like klumpete. Karakterene er særegne i design, og det er en styrke, men måten leppene deres ikke synkroniseres med dialog, og hvordan deres gå-animasjon ikke stemmer overens med bevegelsene deres, og så videre, gir et ganske motstridende inntrykk der du på den ene siden kan sette pris på Digixarts kunststil, men på den andre siden føle deg litt skremt av den.

Generelt oppsummerer dette hele min tid med Road 96: Mile 0. Jeg elsker fortsatt verdenen og karakterene som Digixart har skapt og fortsatt å utvikle og utforske, og det er mange overbevisende måter studioet klarer å bringe historien til liv med særegne og nisjespillsystemer. Men samtidig kan jeg ikke unngå å føle at denne forløperen har mistet noe av sjarmen ved å avvike så drastisk til tider, og av den grunn føler jeg ikke at Mile 0 lever opp til forgjengeren. Hvis du har spilt og kost deg med Road 96, er det fortsatt mye å se frem til her, men er det et avansement fra den fantastiske 2021-tittelen? Jeg tror ikke det.