Road House er Prime Videos største filmstrømmedebut

HQ

Road House har tilsynelatende allerede vært en stor suksess for Amazon MGM Studios og Prime Video, ettersom nyinnspillingen med Jake Gyllenhaal i hovedrollen sammen med Daniela Melchior, Billy Magnussen, Darren Barnet og til og med Conor McGregor har blitt strømmetjenestens største filmdebut til nå.

The Hollywood Reporter skriver at filmen allerede har blitt sett over 50 millioner ganger, men det skal sies at Amazon ikke nøyaktig bekrefter hva som utgjør en visning. Det vi vet, er at tallet er nådd i løpet av de to ukene siden filmen debuterte på plattformen.

Ettersom Amazon ofte er selektive med hvilken informasjon de deler når det gjelder antall visninger er det uklart hvordan Road House ligger an i forhold til andre store og dyre verk på strømmetjenesten, som The Lord of the Rings: The Rings of Power og Citadel.