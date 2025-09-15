Road Kings er "100 prosent" den ultimate lastebilopplevelsen

HQ

Lastebilsimuleringer har i nyere tid vært dominert av Truck Simulator -serien (både American og Euro). I 2026 kommer det imidlertid en ny aktør på banen: Saber Interactive lanserer Road Kings, et prosjekt som handler om å frakte gods i det amerikanske sørstatene, en region som er preget av turbulente værforhold.

Vi hadde nylig sjansen til å teste spillet under vår tid på Gamescom, og du kan lese våre tanker om Road Kings her, men vi hadde også muligheten til å snakke med Saber Interactive Portos kreative direktør Peter Mack for å lære litt mer om Road Kings.

I intervjuet spurte vi Mack om målet var å gjøre Road Kings til den ultimate lastebilopplevelsen, noe han svarte oss.

"Hundre prosent. Det viktigste for oss er at det handler om noe. Og jeg vet at det er mange mennesker som er involvert i lastebiltransport over hele verden. Det er en bransje som har opplevd mye forandring, med teknologi, vær og vind og alle de tingene som folk møter i dette arbeidet. Så i tillegg til de fantastiske kjøretøyene og alle de fantastiske tingene, har vi mange som legger ned mye arbeid i å skape menneskelige grunner til at du skal være der ute. Hvorfor gjør de dette? Hva er det de gjør? Hva er de ute etter? Så får vi se om vi har klart det eller ikke, men vi har virkelig prøvd å gjøre det."

Det sier seg selv at Road Kings handler om mer enn bare å komme seg til og fra steder i en større verden, og det er noe Saber håper å ha gjenspeilet i sine mange simulerte systemer.

Se hele intervjuet nedenfor for å høre mer om hvordan Sabers kunnskap om kjøretøy har sneket seg inn i utviklingen av Road Kings.