Road Kings: Truck Simulator får seriøs konkurranse med denne håpefulle dumperen

La oss ikke gå rundt grøten, spill som det det er snakk om i dag er ganske nisjepreget. Ja, hvem som helst kan plukke opp en kopi og tilbringe timevis på landeveien, men en simulator av denne typen er ment og oppleves best når den er... simulert. Det er på grunn av dette at det er en umiddelbar advarsel verdt å huske på med Saber Interactives Road Kings, for selv om det i utgangspunktet er spillbart på kontroller eller mus og tastatur, er den beste måten å spille dette spillet (og Euro/American Truck Simulator også) med et hjul og pedaler, helst et av de massive lastebilhjulene med en astronomisk mengde knapper på den.

Grunnen til at vi tar dette forbeholdet er at de fleste spillere sannsynligvis ikke kommer til å punge ut penger for å investere i et skikkelig lastebilsimulatoroppsett, noe som etter min mening, etter å ha brukt en kort stund på å teste Road Kings på Gamescom, faktisk er ganske skuffende. Jepp, etter mange års dominans av SCS Software med Truck Simulator -serien, er Saber ute etter tronen med et alternativ som er like godt simulert og utfordrende å mestre, om enn med noen tåpeligere og mer latterlige elementer som holder spillerne på tå hev.

Jeg trenger ikke bruke mye tid på å forklare premisset for dette spillet, for det er veldig bokstavelig og greit. Du er en lastebilsjåfør, og målet er å påta deg kontrakter for å tjene penger og forbedre evnen din til å frakte last. Du starter med en gammel og teknologisk begrenset lastebil med en elendig tilhenger som nesten ikke har noen beskyttelse, og du må løpe om kapp med andre lastebilsjåfører for å få jobben, før du deretter kjører mil etter mil for å levere lasten dit den skal. Hvis du gjør det bra og leverer lasten i god stand, tjener du masse penger som du etter hvert kan bruke til å kjøpe en bedre lastebil eller en bedre trailer, eller andre nyttige ting, i tillegg til å tjene rykte slik at kontraktgiverne tilbyr bedre og mer utfordrende kontrakter. Men hvis du roter det til, eller bryter loven ved for eksempel å kjøre over for mange røde lys, vil du slite med å komme videre og bli sittende fast med de grunnleggende og ganske elendige verktøyene dine.

Herfra er det en ganske enkel simulering av lastebiltransport, med alle de utfordringene det innebærer. Enten det er å lære hvor tidlig du må begynne å bremse for å sikre at lastebilen din ikke kjører på rødt lys, ordne lasten riktig slik at hvis du tar på deg flere jobber, blir den første leveransen lastet av først for å spare timer med lossing og omlasting av traileren, eller til og med rett og slett administrere sjåførens helse for å sikre at de får rikelig med hvile og avslapning de trenger, og ikke tilbringer dager i strekk bak rattet. Det er et ganske komplekst system når du først blir gjort kjent med det, men med tiden blir du mer og mer fortrolig med det, og du begynner å plukke opp triks og tips som kan hjelpe deg på reisen.

Det er imidlertid da Saber begynner å stikke kjepper i hjulene. Husk at dette er den samme utvikleren som ga oss MudRunner -serien, og mens du kjører rundt i de amerikanske sørstatene, merker du kanskje at vinden tar seg opp og regnet begynner å piske ned. Plutselig, etter en periode med skyfri himmel og åpen asfalt, befinner du deg midt i en orkan, en turbulent storm som til og med river bruer fra sine fundamenter, får deg til å kjøre over massivt ujevne overflater, krysse stigende vannstander, unngå forlatt trafikk og mye mer. Det som en gang var et veldig autentisk simuleringsspill, blir grunnlaget for en vanvittig actionfilm fra 80-tallet, og det er en uvanlig balanse som kanskje ikke er det de rene simuleringsfansene vil sette mest pris på, men som de fleste andre spillere vil finne som lyspunktene i sin opplevelse med Road Kings.

Men stormer eller ikke, det er ingen tvil om at det Saber har konstruert i Road Kings er en kompleks og bred lastebilsimuleringsopplevelse. Igjen, det vil ikke være noe for alle, slik disse spillene aldri er, men hvis du noen gang har hatt lyst til å sette deg i førersetet på en 18-hjuling, ser dette ut til å være et veldig godt alternativ til de nåværende gullstandardene som er American/Euro Truck Simulator -serien.