Road Rashs voldelige arv lever videre i Bash Moto

Til tross for at 90-tallet var oversvømt av racingspill, hvorav mange nå regnes som klassikere som formet en hel generasjon spillere, er det få hvis fravær føles så rart som Road Rash. For hvem kan vel motstå tanken på å suse av gårde i 200 kilometer i timen på smale veier, sno seg gjennom trafikken og slå motstanderne i hodet med kjettinger og batonger?

Road Rash ble en kjempesuksess på 90-tallet, men ble kansellert nesten like raskt som det forlot startstreken. For utover spillene til Mega Drive, 3DO og PlayStation gikk konseptet tilsynelatende i oppløsning. Bortsett fra et slitent Java-basert spill for mobiltelefoner i 2009, har det vært stille om serien.

Men Bash Moto ser ut til å kunne endre på det, et indiespill som lover fart, brutalitet og vidåpne veier langs den amerikanske vestkysten. Sjekk ut traileren nedenfor.