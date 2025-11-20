Roadside Research bekreftet å lanseres første dag på Xbox Game Pass

Roadside ResearchSpillet, der du og opptil tre venner tar rollen som romvesener som studerer mennesker på en bensinstasjon langs veien, fikk nettopp en ny trailer på Xbox Partner Preview showcase. Det kommer vår vei i Q1 2026, og lanseres Day One på Xbox Game Pass.

Spillet er en co-op-simulator, der du skal styre bensinstasjonen, prøve å studere menneskelige kunder og prøve å holde din utenomjordiske identitet skjult. Som et co-op-spill kan du være sikker på at du kommer til å finne på alle slags sprell med de andre romvesenene dine.

Roadside Research Spillet har for øyeblikket en demo tilgjengelig, og når det lanseres, vil det først komme i Early Access. Ta en titt på traileren nedenfor for å få en sniktitt på hva som er tilgjengelig.