Roald Dahls manus til James Bond-filmen er nå utstilt

Du kjenner ham best som mannen som skrev flere barnebøker som Charlie and the Chocolate Factory, The Twits, Esio Trot, med flere, men han var også manusforfatter for en James Bond film også. Jepp, Roald Dahl var ikke bare en utmerket barnebokforfatter, han skrev også manuset til You Only Live Twice, 007-eposet med Sean Connery i hovedrollen.

Dette ganske uvanlige paret er udødeliggjort i form av en egen utstilling på The Roald Dahl Museum and Story Centre i Buckinghamshire i Storbritannia, der originalmanuset er tilgjengelig for publikum.

Som bekreftet i et blogginnlegg, får vi litt bakgrunn om manuset, som legger til: "Dahl brukte bare åtte uker på å skrive det første utkastet til manuset til Man lever bare to ganger, men manuset fortsatte å utvikle seg selv mens kameraene rullet. På settet jobbet han tett sammen med regissør Lewis Gilbert, som Dahl kalte "den eneste fine, nydelige regissøren jeg noen gang har jobbet med.""

Dahl var faktisk den perfekte mannen for jobben med å skrive en spionfilm, ettersom han, i likhet med Bond-skaperen Ian Fleming, var en del av den britiske etterretningstjenesten under andre verdenskrig. Vi kjenner ikke til noen detaljer om dette, men det er sannsynlig at det var derfor han også var den perfekte mannen for jobben med å lage et filmmanus som skilte seg helt fra romanforlægget.

Som forklart: "Dahl beholdt det østasiatiske stedet og en håndfull navn og miljøer, men resten av handlingen avvek betraktelig. Resultatet ble en film som på en unik måte var gjennomsyret av Dahls fantasi - eventyrlig, rampete og umiskjennelig hans egen."

Du kan ta turen til museet frem til 1. februar for å se manuset på utstilling.

