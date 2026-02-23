Rob Jetten blir Nederlands yngste statsminister

HQ

Rob Jetten ble mandag formelt innsatt som Nederlands yngste statsminister etter å ha blitt tatt i ed av kong Willem-Alexander, men minoritetskoalisjonen hans står overfor en umiddelbar kamp i motbakke i parlamentet.

Jetten (38) ledet sitt EU-vennlige parti Demokratene 66 (D66) til en overraskende seier i oktober i fjor, og lovet en ny start etter flere år med polariserende politikk dominert av den nasjonalistiske lederen Geert Wilders. Hans nye koalisjon med kristeligdemokratene og VVD har bare 66 av 150 seter i underhuset, noe som tvinger partiet til å søke støtte fra opposisjonen for hvert eneste større politiske utspill.

Rob Jetten

Kjernen i regjeringens agenda er en historisk økning i forsvarsutgiftene for å oppfylle NATOs mål om 3,5 % av BNP innen 2035, opp fra rundt 2 % i dag. Økningen skal finansieres gjennom en foreslått "frihetsskatt" på inntekt, sammen med kutt i velferden, høyere egenandeler i helsevesenet og en raskere økning av pensjonsalderen.

Opposisjonspartier over hele spekteret har kritisert planen. Venstreleder Jesse Klaver kalte forslagene urettferdige og hevdet at de ville ramme husholdninger med lavere inntekter uforholdsmessig hardt, mens Wilders har lovet å motsette seg koalisjonens initiativer. Jetten har forsøkt å fremstille sin mindretallsposisjon som en mulighet for et bredere samarbeid, og har signalisert at det fortsatt er mulig å justere budsjettplanene i månedene fremover...