Rob Liefeld krever Kevin Feiges avgang etter at Captain America: Brave New World underpresterer

Deadpool-medskaperen kritiserer Kevin Feige på det sterkeste i et innlegg på sosiale medier. Spesielt når det gjelder Captain America: Brave New World, som til tross for en sterk åpningshelg har falt som en stein på kino, med en nedgang i billettsalget på nesten 70 % etter én uke. Selv om de globale inntektene har vært gode, med nesten 300 millioner dollar i billettsalg, er dette langt unna Marvels tidligere kassasuksesser, spesielt når man tar i betraktning filmens ryktede produksjonsbudsjett på rundt 180 millioner dollar, som ikke engang inkluderer markedsføring og de omfattende reshootene som Brave New World gjennomgikk.

Deadpools medskaper har også tidligere vært kritisk til Marvel Studios, etter (blant annet) å ha følt seg oversett og neglisjert på premieren av Deadpool & Wolverine. Og nå mener han at det er på høy tid at Feige "går av", med henvisning til Marvels nylige tilbakeslag, inkludert underpresterende filmer og blandede publikumsreaksjoner, som han hevder helt klart peker på behovet for nytt blod og nytt lederskap.

Hva mener du om dette? Er Feige fortsatt den rette personen til å lede Marvel Studios?