Rob McElhenney er satt til å endre navnet sitt til Rob Mac

HQ

I det som bare kan beskrives som et Hollywood-trekk, har skuespilleren Rob McElhenney, kjent for sin rolle i It's Always Sunny in Philadelphia og også for sitt medeierskap i Championship klubben Wrexham AFC sammen med Ryan Reynolds, kunngjort planer om å offisielt endre navnet sitt.

Stjernen skal gå fra Rob McElhenney til bare Rob Mac, tilsynelatende i et forsøk på å gjøre det lettere for folk å uttale hans andre navn. Navneendringen er offisielt forespurt i form av en søknad til den amerikanske regjeringen, noe som betyr at du i nær fremtid vil begynne å se skuespilleren referert til som Rob Mac i rulletekster og lignende.

Dette har blitt bekreftet av The Hollywood Reporter, som også rapporterer at skuespillerens barn og hans kone, IASIP-kollega Kaitlyn Olsen, "ikke er veldig glade for det" ettersom "de har det etternavnet. Og det har jeg også, juridisk sett!"