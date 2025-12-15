Rob Reiners sønn arrestert i forbindelse med drapet på foreldrene

HQ

Sønnen til filmskaperen Rob Reiner er arrestert for drap etter at regissøren og hans kone ble funnet døde i sitt hjem i Los Angeles, opplyser politiet mandag.

Nick Reiner ble pågrepet og holdes i et fengsel i Los Angeles County mot en kausjon på 4 millioner dollar, ifølge fengselsregistre. En tjenestemann fra sheriffens avdeling bekreftet at han ble arrestert mistenkt for drap. Myndighetene har ikke oppgitt noe motiv eller ytterligere detaljer om saken.

Ingen tegn til innbrudd i hjemmet

Politiet sa at offiserer oppdaget to kropper i parets Brentwood-bolig søndag ettermiddag. Ofrene ble senere identifisert som Rob Reiner, 78, og hans kone Michele Reiner, 68.

Lokale medier rapporterte at dødsfallene var forenlige med knivstikkskader, selv om myndighetene ikke offentlig har bekreftet årsaken. Etterforskerne sa at det ikke var noen tegn til innbrudd i hjemmet. Saken er fortsatt under etterforskning, så følg med for ytterligere oppdateringer. Dette er en nyhetssak under utvikling...