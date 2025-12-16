Rob Reiners sønn fengslet i forbindelse med drapet på foreldrene

HQ

Sønnen til Hollywood-filmskaperen Rob Reiner er fengslet mistenkt for å ha drept foreldrene sine etter at paret ble funnet døde i hjemmet sitt i Los Angeles, opplyser politiet mandag.

Myndighetene sa at han holdes uten kausjon

Nick Reiner, 32, ble arrestert søndag kveld og varetektsfengslet for drap. Myndighetene sa at han holdes uten kausjon mens drapsetterforskere forbereder seg på å presentere saken for statsadvokaten i Los Angeles County for å avgjøre om formelle anklager vil bli innlevert.

Rob Reiner, 78, og hans kone Michele, 70, ble funnet drept i sin bolig i Brentwood søndag ettermiddag. Politiet sa at etterforskningen deres slo fast at dødsfallet var drap og at sønnen deres var ansvarlig.

Rusmisbruk og perioder med hjemløshet

Nick Reiner har tidligere fortalt offentlig om langvarige problemer med rusmisbruk og perioder med hjemløshet. Lokale medier rapporterte at han ble sett krangle med foreldrene sine kvelden før de døde under en høytidssamling, men politiet har ikke bekreftet disse opplysningene.

Rob Reiner var en towering figure in American film and television. Hyllestene strømmet inn etter nyheten, mens etterforskerne fortsetter å stykke sammen hendelsene som førte til drapene.