Rob Reiners sønn møter i retten tiltalt for å ha drept foreldrene sine

HQ

Nick Reiner, den 32 år gamle sønnen til den anerkjente filmskaperen Rob Reiner, møtte for første gang i retten onsdag etter å ha blitt siktet for drapene på sine foreldre, Rob Reiner og Michele Singer Reiner.

Fremstillingen ble utsatt i tre uker etter anmodning fra forsvaret, og Nick Reiner avga ingen tilståelse. Iført blå beskyttelsesvest snakket han bare kort i retten, og gikk med på å fraskrive seg retten til en rask tiltale. Han skal tilbake i Los Angeles County Superior Court den 7. januar.

Påtalemyndigheten påstår at Nick Reiner knivstakk foreldrene sine dødelig i deres hjem i Brentwood tidlig søndag før han flyktet fra åstedet. Parets lik ble funnet senere samme dag. Han ble arrestert uten dramatikk samme kveld i nærheten av Los Angeles sentrum og er fortsatt varetektsfengslet uten kausjon.

Livstid i fengsel uten prøveløslatelse eller dødsstraff

Hvis Reiner blir dømt for overlagt drap, risikerer han livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse eller dødsstraff, selv om påtalemyndigheten ennå ikke har sagt om de kommer til å begjære dødsstraff.

I en felles uttalelse beskrev søsknene Jake og Romy Reiner tapet som " forferdelig og ødeleggende", og kalte foreldrene ikke bare sin mor og far, men " våre beste venner".

Myndighetene har gitt ut få detaljer om motivet. Nick Reiner har tidligere snakket offentlig om sin lange kamp mot rusavhengighet, erfaringer som inspirerte filmen Being Charlie fra 2015, som han skrev sammen med sin far.