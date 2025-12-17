Rob Reiners sønn siktet for drap på foreldrene sine

HQ

Nick Reiner, den 32 år gamle sønnen til den anerkjente filmskaperen Rob Reiner, er siktet for to tilfeller av overlagt drap i forbindelse med drapet på foreldrene sine, opplyser myndighetene i Los Angeles tirsdag.

Rob Reiner og hans kone, fotografen Michele Singer Reiner, ble funnet døde med dødelige knivstikk i sitt hjem i Brentwood på søndag. Politiet arresterte Nick Reiner senere samme kveld, og påtalemyndigheten har nå lagt til spesielle anklager om flere drap og bruk av et dødelig våpen. Han holdes uten kausjon.

Saken har sendt sjokkbølger gjennom Hollywood. Statsadvokat Nathan Hochman kalte drapene "sjokkerende og tragiske", og lovet å forfølge rettferdigheten i det han beskrev som et dypt smertefullt tilfelle av familievold.

Nick Reiner, som tidligere har snakket offentlig om sine problemer med avhengighet og psykisk helse, forventes ikke å møte i retten før han er medisinsk klarert. Hyllestene til Rob og Michele Reiner har strømmet inn, blant annet fra tidligere president Barack Obama, som lovpriste deres liv med kreativitet, aktivisme og formål.

Statsadvokat Nathan Hochman:

"Rob Reiner var en av de største filmskaperne i sin generasjon. Drapet på ham og hans kone gjennom mer enn 35 år, Michele Singer Reiner, er sjokkerende og tragisk. Vi skylder deres minne å søke rettferdighet og ansvar for de livene som ble tatt. Påtale i familievoldssaker er noe av det mest utfordrende og hjerteskjærende vi står overfor, på grunn av forbrytelsenes intime og ofte brutale karakter."

Les denne historien i kronologisk rekkefølge:

Videre lesning: Det beste fra Rob Reiner.