Robbie Williams annonserer turné i 2025 med samme navn som CGI-ape-dokumentaren

For noen måneder siden rapporterte vi om det som utvilsomt kommer til å bli en av de merkeligste musikkbiografiene gjennom tidene. Dokumentarfilmen heter Better Man og utforsker livet til det tidligere Take That -medlemmet og soloartisten Robbie Williams, bortsett fra at den erstatter en skuespiller i rollen som Williams med en CGI-ape i stedet. Filmen kommer på enkelte markeder fra neste måned, og Williams har nå også avslørt en turné i 2025 som vil ha samme navn som kinofilmen.

Better Man Tour starter i slutten av mai med et show i Edinburgh, før turen går sørover til London, nordover til Manchester, og deretter over kanalen for å gi show i Danmark, Nederland, Tyskland, Frankrike, Spania, Østerrike, Italia, Litauen, Latvia, Sverige, Norge, Irland, Tsjekkia, Polen, Ungarn og til slutt Finland i september.

Du kan se de nøyaktige datoene for hver av konsertene i X-innlegget nedenfor.

