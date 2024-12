Robbie Williams-biografien Better Man diskvalifiseres fra Oscar-utdelingen på grunn av plagiatpåstand

HQ

Akademiet har diskvalifisert Forbidden Road, en originalsang fra Robbie Williams-biografien Better Man, fra Oscar-listen for beste originalsang. Ifølge IndieWire ble den akustiske balladen funnet å inneholde materiale som lignet Jim Croces I Got a Name, noe som diskvalifiserer den i henhold til akademiets strenge regler for originalitet.

Denne avgjørelsen, som angivelig ble tatt av Akademiets musikksjef Charles Fox - som også har skrevet Croce-klassikeren - har ført til at listen nå består av 14 kandidater i stedet for 15. Avgjørelsen kan ikke ankes, og velgerne vil fortsette med den reduserte listen ved nominasjonsavstemningen 8. januar.

Better ManFilmen, som på en unik måte portretterer Williams som en CGI-sjimpanse, har begrenset kinopremiere 1. juledag. Mens lydsporet, inkludert "Forbidden Road", slippes 27. desember, har filmens Oscar-håp fått seg en betydelig knekk.

Hva mener du? Kan Better Man overvinne denne kontroversen, eller vil den forsvinne i glemselen?