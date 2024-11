Robbie Williams-biopicen tapte millioner på grunn av dronningens død

HQ

Dronningens død viste seg å være et hardt slag, ikke bare for den britiske offentligheten, men også for produksjonen av den biografiske Robbie Williams-filmen Better Man. Filmen skulle opprinnelig begynne å filme bare noen dager etter dronningens bortgang.

Tillatelsene var klare, og filmteamet gledet seg til å starte produksjonen i september 2023. Regissør Michael Gracey fortalte imidlertid HELLO (via Metro) at de ikke kunne begynne å filme den forseggjorte musikalske sekvensen som krevde stenging av Regent Street på grunn av en nasjonal sørgeperiode.

"På fredagen følte vi oss veldig oppløftet, for den første filmkvelden var søndag kveld, og så fikk vi en telefon fra Crown Estate som fortalte oss at dronningen nettopp hadde dødd, og at vi ikke kunne filme fordi det er 10 dagers sorg", sa han. "Så vi mistet alle pengene. Det finnes ingen forsikring for dronningens død."

Så millioner av dollar gikk tapt de dagene Better Man ikke kunne filmes, men sekvensen er fortsatt med i filmen, til tross for at den nesten ikke ble tatt med i det hele tatt. Den ble bare filmet på et annet tidspunkt.

