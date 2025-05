Robert De Niro deler "kjærlighet og støtte" for transseksuell datter

HQ

Etter avsløringen av at hans barn kom ut som transseksuell, har skuespilleren Robert De Niro gitt en støtteerklæring til sin datter, Airyn De Niro.

"Jeg elsket og støttet Aaron som min sønn, og nå elsker og støtter jeg Airyn som min datter," sa skuespilleren i en uttalelse til Variety. "Jeg vet ikke hva den store greia er. Jeg elsker alle barna mine."

De Niro har syv barn, og har i stor grad holdt dem utenfor rampelyset etter hvert som de har vokst opp, fordi han ønsker at de skal ha en så normal barndom som mulig. Det kan være ganske vanskelig når faren din er en av de mest berømte skuespillerne gjennom tidene, men Airyn er takknemlig for det.

"Jeg er takknemlig for at begge foreldrene mine gikk med på å holde meg utenfor rampelyset. De har sagt til meg at de ville at jeg skulle ha en så normal barndom som mulig," sier hun.

Ofte kan den eldre generasjonen forbindes med manglende forståelse for transpersoner, men det virker som om De Niro ikke har annet enn kjærlighet i sitt hjerte for barnet sitt, noe som i dagens politiske klima er en fin avveksling.