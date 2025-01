Robert De Niro gjør storslått TV-debut i Netflix' Zero Day

HQ

Vi ser stadig flere store Hollywood-stjerner ta spranget fra film til TV i det siste, med Harrison Ford i 1923 og Shrinking, Gary Oldman i Slow Horses, og den neste blir Robert De Niro. Etter å ha etablert seg som en av filmverdenens største noensinne takket være tidløse opptredener i mange Oscar-vinnere, for så å fortsette å trives på det store lerretet i prosjekter som den kommende The Alto Knights, er De Niro snart også klar for å spille i Netflix' thriller Zero Day.

Dette er en serie som følger en amerikansk president mens han undersøker en rekke landsomfattende cyberangrep, samtidig som han håndterer sine egne problemer. Det er en konspirasjonsthriller, og når det gjelder det nøyaktige sammendraget, legger Netflix Tudums artikkel til følgende :

"Den begrensede serien har De Niro i hovedrollen som den respekterte tidligere presidenten George Mullen, som, som leder av Zero Day Commission, har fått i oppdrag å finne gjerningsmennene bak et ødeleggende cyberangrep som forårsaket kaos og tusenvis av dødsfall over hele landet. Desinformasjon florerer, og de personlige ambisjonene til maktmeglere innen teknologi, Wall Street og myndigheter kolliderer. Mullens urokkelige søken etter sannheten tvinger ham til å konfrontere sine egne mørke hemmeligheter, samtidig som han risikerer alt han holder kjært."

Zero Day har også Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton, Joan Allen, Matthew Modine og Angela Bassett i rollelisten, og teamet bak kameraet består av skaperne Eric Newman og Noah Oppenheim, mens forfatteren Michael S. Schimdt fungerer som utøvende produsent sammen med De Niro.

Når det gjelder når Zero Day kommer på Netflix, vil serien ha premiere 20. februar, og du kan se traileren nedenfor.