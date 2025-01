Robert De Niro og Robert De Niro spiller hovedrollene i krimdramaet The Alto Knights

Hver gang det er en stor og høyprofilert gangsterkriminalfilm på vei, er oddsen for at Robert De Niro er involvert i den på en eller annen måte. I det neste store eksemplet på dette vil denne forventningen faktisk bli fordoblet, ettersom den legendariske skuespilleren ikke bare skal være med i filmen én gang, men to ganger...?

Filmen er kjent som The Alto Knights, og handler om to forbryterbosser i New York som kjemper om kontrollen over byen. Filmen dreier seg om Frank Costello og Vito Genovese, og det uvanlige er at begge rollene faktisk spilles av De Niro.

Filmen er regissert av Barry Levinson fra Rain Man, mens Nicholas Pileggi fra Goodfellas har skrevet manuset, og Irvin Winkler fra Rocky er tilknyttet som produsent. Det er selvsagt mye Oscar-vinnende ekspertise knyttet til dette prosjektet, i tillegg til en rollebesetning som inkluderer Cosmo Jarvis fra Shogun.

The Alto Knights Shogun er planlagt å komme på kino 21. mars 2025, og med det som nærmer seg, har vi en trailer for filmen som du kan se nedenfor. Hele synopsis er også nedenfor for alle som er interessert i å lære mer om filmen.

"Filmen følger to av New Yorks mest beryktede organiserte kriminelle sjefer, Frank Costello (De Niro) og Vito Genovese (De Niro), mens de kjemper om kontrollen over byens gater. De var en gang de beste venner, men smålig sjalusi og en rekke svik setter dem på en dødelig kollisjonskurs som vil omforme mafiaen (og Amerika) for alltid."