Robert De Niro oppfordrer til protest mot Trump under Cannes-åpningen

HQ

Siste nytt om USA . Da den 78. filmfestivalen i Cannes åpnet med glamour og politiske undertoner, grep Robert De Niro rampelyset for å kritisere USAs president Donald Trumps forslag om 100 % toll på utenlandske filmer.

Da skuespilleren tok imot en pris for sitt livsverk, fordømte han det han ser på som angrep på kreativiteten og oppfordret til offentlig protest. Til tross for at arrangørene har forsøkt å holde politikken på avstand, har årets festival blitt en refleksjon av den globale uroen. Se talen hans her.