Robert De Niro tar på seg rollen som USAs president i Netflix' Zero Day teaser

Robert De Niro tar steget inn på den politiske arenaen i den etterlengtede Netflix-miniserien Zero Day. Serien, som har premiere 20. februar 2025, har De Niro i rollen som en tidligere amerikansk president som blir kalt ut av pensjonisttilværelsen for å etterforske kilden til et dødelig cyberangrep. Etter hvert som han graver dypere, avdekker han et komplekst nett av løgner og konspirasjoner som rokker ved selve sannheten.

Teaseren introduserer en verden på randen av kollaps, der grensene mellom virkelighet og konspirasjon viskes ut. I tillegg til De Niro har serien en sterk rollebesetning med blant andre Jesse Plemons og Lizzy Caplan, noe som lover en stjernespekket opplevelse for seerne. Med temaer som politisk ustabilitet og cyberkrigføring treffer Zero Day den aktuelle kulturelle tidsånden, og gjenspeiler den økende bekymringen rundt global sikkerhet og feilinformasjon.

Zero Day er skapt av Eric Newman, Noah Oppenheim og Michael S. Schmidt, og tegner til å bli et spennende drama med høy innsats som utforsker de mørkere sidene ved moderne politikk. Miniserien vil garantert holde publikum på kanten av stolen når den stiller spørsmål ved hva som er virkelig i en verden drevet av teknologi og intriger.

Gleder du deg til å se Zero Day når den har premiere neste år?