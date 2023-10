Robert De Niros Wise Guys blir omdøpt til Alto Knights

HQ

Warner Bros. har kunngjort at det er gjort noen endringer i Robert De Niros kommende mafiadrama Wise Guys. Filmen skal nå hete Alto Knights og får premiere 14. november 2024, i stedet for den opprinnelige lanseringsdatoen 2. februar 2024.

I filmen spiller De Niro to separate roller: De Niro spiller de to italiensk-amerikanske forbryterbossene Vito Genovese og Frank Costello. Filmen har også vært under planlegging siden 1970-tallet, men har slitt med å vekke interesse hos de store filmstudioene opp gjennom tiårene.

Ved siden av De Niro spiller Debra Messing (Will & Grace), Kathrine Narducci (The Sopranos) og musikeren Cosmo Jarvis. Filmen er også regissert av Barry Levinson, som blant annet har regissert Rain Man, Bugsy og Wag the Dog.