Robert Downey Jr. er "overraskende" åpen for å komme tilbake som Iron Man

Etter 11 år som Iron Man antok vi alle at Robert Downey Jr. var ferdig med rollen. Det ser imidlertid ut til at han har fått lyst til å ta på seg sin trofaste rustning igjen, da han forklarte at han faktisk er ganske åpen for å vende tilbake til rollen.

I et intervju fra Variety spurte Jodie Foster Downey om han ville være åpen for å ta på seg drakten igjen for Tony Stark, noe skuespilleren svarte på:

"Det er bare vanvittig i mitt DNA. Sannsynligvis den mest like meg-karakteren jeg noensinne har spilt, selv om han er mye kulere enn meg. Jeg har blitt overraskende åpen for ideen. Mellom "Nyad" og ["Night Country"] og, for meg, "Oppenheimer" og så "Sympathizer", er det virkelig sprøtt, for vi ser ganske bra ut. Jeg så faktisk på stillbildene vi tok, og forsikret meg om: "Ser vi fortsatt ganske OK ut? Jeg tenkte: 'Vi ser ganske bra ut'."

Robert Downey Jr. har siden den gang bevist at han definitivt er mer enn Marvel-karakteren sin, akkurat som mange andre MCU-støttespillere har gjort siden Endgame. Men kanskje er det mer for ham å utforske som Tony Stark, selv om det betyr at han må gjøre noen seriøse krumspring for å få ham tilbake til de levendes land.