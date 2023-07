Robert Downey Jr. som Iron Man er "en av filmhistoriens beste rollebesetninger"

Etter at Robert Downey Jr. forlot Marvel-maskinen og vendte tilbake til "ekte skuespill" i sin rolle i Oppenheimer ønsket Christopher Nolan å rose skuespilleren for rollen som Iron Man, og kalte det "en av filmhistoriens beste rollebesetninger" i et intervju med Josh Horowitz.

Marvels gjennombruddssuksess Iron Man i 2008 var avgjørende for utformingen av MCU slik vi ser det i dag. Downey Jr. i rollen som Tony Stark bidro helt klart til dette, og hvem vet hvor filmene hadde blitt av uten ham i rollen som milliardæren.

Robert Downey Jr. er ikke den eneste Oppenheimer-stjernen Christopher Nolan har hyllet for deres tidligere arbeid. I et annet intervju refererte han til Devon Bosticks rolle som Rodrick Heffley i Diary of a Wimpy Kid, selv om den rollen ikke fikk like mye ros.

Tror du Iron Man kunne ha lyktes uten Robert Downey Jr.?