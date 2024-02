Robert Downey jr. synes ikke Margot Robbie får nok anerkjennelse for sin opptreden i Barbie.

HQ

Nylig hadde internett en minisammenbrudd over at Margot Robbie og Greta Gerwig ikke fikk Oscar-nominasjoner for sine roller i Barbie. Selv om det er usannsynlig at akademiet kommer til å revurdere avgjørelsen, har til og med skuespillere uttalt seg mot valget.

Ryan Gosling kom med en uttalelse til støtte for Gerwig og Robbie, og Robert Downey Jr. som var nominert til beste mannlige birolle, virker også litt skuffet over at Robbie ikke får oppmerksomhet. I en samtale med Sterling K. Brown og Willem Dafoe fremhevet Downey Jr. viktigheten av å lytte i en rolle, og ropte ut Robbie for hennes prestasjon.

"Margot Robbie får ikke nok anerkjennelse, etter min mening", sa han. "America [Ferrera] har en fantastisk tale. Og forresten, hun får det til! Jeg ser på den og tenker: 'Jøss, den var virkelig tøff'. Det er som et skuespill i én akt. Hele filmen er avhengig av det. Men det er når det klippes til Robbie som lytter så aktivt at jeg skjønner at Greta virkelig er inne på noe her. Men det var Robbie som måtte stole på ... og det er vanskelig når noen som har en tosiders tekst og sier: "Ok, nå hopper vi inn og henter Bob", og du tenker: "Jeg har hørt på dette hele dagen, og nå må jeg få det til å fungere!""

Andre skuespillere har hyllet Robbie for hennes arbeid som Barbie. Synes du hun burde ha fått en Oscar-nominasjon?