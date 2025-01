Robert Eggers filmatiserte nesten Frankenstein

HQ

Robert Eggers, hjernen bak den nylige nyinnspillingen av Nosferatu, har gjort seg bemerket som en visjonær filmskaper. Men selv de beste av de beste støter på kreative hindringer. I et nylig intervju med Conversations at Curzon avslørte Eggers at han en gang lekte med tanken på å gi liv til Mary Shelleys ikoniske Frankenstein, men at prosjektet gikk i vasken bare to uker inn i utviklingen.

Eggers, som er kjent for sin omhyggelige tilnærming til historiefortelling, innrømmet at han raskt innså at oppgaven var for uoverkommelig. Da han reflekterte over forsøket, uttrykte han både lettelse og beundring for Guillermo del Toro, hvis Frankenstein-filmatisering etter planen skal ha premiere i 2025. Eggers' egne utfordringer understreker hvor vanskelig det er å gjenskape en så historisk karakter, men hans begeistring for del Toros tolkning tyder på at fakkelen har blitt gitt videre til dyktige hender.

Foreløpig er Eggers fortsatt fokusert på andre prosjekter. Med Nosferatu som høster kritikernes anerkjennelse og rykter om en potensiell Labyrinth-reboot i horisonten, beviser regissøren at fiasko bare er et springbrett på den kreative reisen.

Hva tror du - kan Guillermo del Toro lykkes der Eggers trådte tilbake?