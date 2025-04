Robert Eggers om grev Orloks polariserende bart: "Det er helt umulig at denne fyren ikke har bart"

HQ

Alle som har sett Robert Eggers' Nosferatu vil være godt kjent med Bill Skarsgårds Count Orlok, filmens hovedantagonist og den personen som filmen har fått navnet sitt fra. Denne vampyrskurken har mange uvanlige og frastøtende fysiske attributter, men det som tilsynelatende har festet seg mest hos fansen er ikke den makabre formen, den fullt synlige penisen eller til og med det arrete ansiktet, nei, det er faktisk ansiktsbehåringen som har vist seg å skape mest splid.

I et nylig intervju med Empire, der han diskuterte grev Orloks ansiktshår, avslørte Eggers at han forstår at det er vanskelig å svelge, men at han ville valgt å gi vampyren en tykk bart igjen hvis han måtte lage filmen en gang til.

Eggers forklarer: "Jeg skjønner det. Det er en vanskelig pille å svelge for noen mennesker. Men jeg bryr meg heller ikke, for det er faen ikke mulig at denne fyren ikke ville hatt bart. Jeg elsker måten Max Schreck ser ut på også [i Murnaus original], og det er en forandring. Så, fair play, som folk sier her borte."

