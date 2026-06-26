Robert Eggers’ « Werwulf » viser oss en «brutal, uforsonlig, nådeløs og grotesk verden»

Robert Eggers går til det ytterste for å skildre en verden som er helt fjern fra vår egen i « Werwulf ». Vi er kjent med ideer om varulver, men i denne fortellingen blir det ingen sølvkuler og ingen smitte gjennom bitt. I stedet står Aaron Taylor-Johnsons karakter overfor en forbannelse i England på 1300-tallet, som sakte vil forvandle ham til noe ugjenkjennelig.

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I et intervju med Esquire beskrev Eggers filmen i detalj, og ga oss et innblikk i hva vi kan forvente når vi ser traileren eller hele « Werwulf ». «Det er en virkelig brutal, nådeløs, ubarmhjertig og grotesk verden. Mer enn noensinne handler det om gjørme, blod, møkk, regn, smerte og lidelse,» sa Eggers.

Mye av Englands historie er uklart i denne perioden, men vi vet at handlingen utspiller seg før ulvene ble utryddet i landet. Eggers går grundig inn i historien bak settingen, og avslører at all dialog er på mellomengelsk. «Vi samarbeidet med to professorer fra Oxford om dialogen, som er på mellomengelsk, og jobbet deretter inngående med en dialektcoach for å finne en måte å tilpasse uttalen på, slik at den blir forståelig for et moderne publikum,» sa Eggers.

I tillegg til Aaron Taylor-Johnson, som spiller varulven vår, vet vi også at Willem Dafoe er tilbake for å samarbeide med Eggers, og det er klart at han spiller en jeger. Lily-Rose Depp er også tilbake for å samarbeide med regissøren fra «Nosferatu», og Eggers sier at hennes karakter er «filmens hjerte».

«Werwulf » har premiere 25. desember på kino.