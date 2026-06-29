Robert Henrysson, administrerende direktør i Supermassive Games, trekker seg

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Robert Henrysson, som har vært administrerende direktør i Supermassive Games siden januar 2024, har i et innlegg på LinkedIn kunngjort at han trekker seg som studioets administrerende direktør og også bryter sine profesjonelle bånd til Nordisk Games. Henrysson ledet tidligere Avalanche Games Group (både som styreleder og midlertidig administrerende direktør) og var en sentral figur i lanseringen av Just Cause-serien. Senere, i løpet av sin tid hos Supermassive, hadde han «æren av å lede studioet gjennom en periode med intense endringer i bransjen, utvide kundebasen og etablere en kultur preget av jevn kvalitet i alle ledd av spillutviklingsprosessen.» Hans arbeid har vært avgjørende for de tre titlene som studioet har gitt ut under hans ledelse: «Little Nightmares 3», «The Casting of Frank Stone» og « Directive 8020 ».

Han har også en hilsen til alle kollegene sine i studioet: «Til alle hos Supermassive Games: Jeg er så takknemlig for alt jeg har lært og opplevd sammen med dere. Dere er verdens beste studio for narrative videospill – dere er strålende! Og jeg ønsker dere alt godt for fremtiden.»

Selv om han allerede har sagt at han skal tilbringe sommeren på ferie med familien, lover han å fortsette å være engasjert i videospillverdenen og er åpen for samarbeid. Han nevner også at han skal delta på Gamescom.