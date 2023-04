Robert Kirkman lover mindre ventetid etter Invincible sesong 2

HQ

Det har vært lang ventetid på andre sesong av Invincible. Mens fansen er glade for å vente så lenge de vet at kvaliteten vil fortsette, har Robert Kirkman, tegneseriens forfatter, lovet at ventetiden mellom sesong 2 og sesong 3 vil bli mye kortere.

I en samtale med Collider ga Kirkman noen detaljer om hvor langt utviklingen med Invincibles neste sesonger er. Han sa: "Det vil ikke være et lignende gap mellom sesong 2 og sesong 3. Dette er smerten. Dette området akkurat nå er smerten for Invincible-fans. Så når vi er gjennom dette, når sesong 2 kommer ut, forhåpentligvis, bør det være jevn seiling derfra. Det vil ikke være disse store, store hullene, teoretisk.

Uten å love for mye, ser det ut til at Kirkman er sikker på at vi ikke vil ha to års ventetid mellom hver sesong av showet. Hvis sesong 2 lever opp til grunnlaget som ble satt av Invincibles debut, kan vi være sikre på at fansen snart vil rope etter den tredje sesongen.