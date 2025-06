Robert Kirkman sier at fansen "bør være bekymret for hvor Mark er på vei" i sesong 4

HQ

Nå som Invincible Sesong 3 er over, gleder fansen seg selvsagt til Amazons neste del av den populære animasjonsserien. Robert Kirkman, forfatteren av tegneserien, vet selvfølgelig hvor serien er på vei, og han vil at fansen skal være like bekymret som de er begeistret.

"Du bør være bekymret for hvor Mark er på vei i sesong 4 og utover," sa Kirkman til Deadline. Videre snakket Kirkman om sesong 4, og snakket om Viltrumite-konflikten som vi skal inn i, som involverer en Thragg, som allerede har blitt castet.

"Jeg vil si at sesong 4 har mer Viltrumite-greier som du kanskje vil ha. I sesong 2 fikk vi de kule Anissa-greiene og deretter Nolans historie. I sesong 3 fikk vi Conquest og Nolans historie, og ting som foregikk i verdensrommet med Allen. I sesong 4 tar det virkelig av. Så de som elsker det aspektet av serien, vil definitivt få mer av det."

Vi har ennå ikke en utgivelsesdato for sesong 4 av Invincible, men med tanke på at Amazon ikke planlegger å la oss vente i årevis mellom sesongene lenger, tror fansen at vi får se den i 2026.