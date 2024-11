Robert Lewandowski er sammen med Messi og Cristiano de eneste spillerne som har scoret 100 mål på Champions League

HQ

FC Barcelona vant 3-0 mot Stade Brestois, et av de mest solide lagene i UEFA Champions League så langt, med to mål av Robert Lewandowski og ett av Dani Olmo.

Polakken åpnet målscoringen med et straffespark etter ti minutter, og scoret senere igjen etter 92 minutter. Det var hans mål nummer 100 og 101 på Champions League, noe som gjør ham til den eneste andre fotballspilleren, bak Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, som har nådd hundre mål i Europas største turnering.

Lewandowski oppnådde det etter å ha spilt 125 kamper i Borussia Dortmund, Bayern München og FC Barcelona mot 37 motstandere. Ifølge UEFAs absurde statistikk har han spilt 10 541 minutter i UCL, noe som betyr at han i gjennomsnitt har scoret et mål hvert 105. minutt og 25. sekund.

I virkeligheten er det ikke sjelden at han scorer mer enn ett mål per kamp, slik det var tilfelle i dag, til tross for at 17 år gamle Pau Cubarsí ble kåret til MVP - som sa at Lewandowski og Pedri fortjente det mer -.

Lewandowski blir medlem av den eksklusive 100-målsklubben uten konkurranse på en god stund: Den tredje er Karim Benzema, som ikke lenger spiller i Europa. De eneste andre aktive spillerne bak er Thomas Müller, med 54 mål, Kylian Mbappé, med 49 mål, og Erling Haaland med 46 mål.

Bare Ronaldo (140 mål) og Messi (129 mål) ligger over Lewandowski, som har scoret 17 mål med Dortmund, 69 mål med Bayern og 15 mål så langt med Barcelona.