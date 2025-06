Robert Lewandowski får viljen sin, Polens landslagssjef trekker seg

HQ

Michał Probierz skal ikke lenger være Polens landslagstrener. Robert Lewandowski vinner den korte kalde krigen, som startet i forrige uke, da Barcelona-spillerne sa at han ikke lenger ville spille med Polen med Probierz som trener.

Den feiden startet fordi Probierz, som hadde utelatt Lewandowski fra den siste uttaket, valgte å velge en ny kaptein i stedet for Lewandowski. Barça-spissen, som har vært landslagsspiller siden 2014 og scoret 85 mål på 158 kamper, likte ikke måten han ble informert på, "mens jeg la barna mine", og skrev på X at han på grunn av "tapet av tillit til treneren" ville avstå fra å spille for landslaget igjen.

Polen tapte 2-1 for Finland forrige tirsdag i kvalifiseringen til VM 2026. Probierz sa først at han ikke ville trekke seg, men en samtale med det polske fotballforbundets president Cezary Kulesza resulterte i at Probierz kunngjorde at han forlater rollen som landslagssjef, en rolle han har hatt siden september 2023, etter ni seire, fem uavgjorte og seks nederlag.