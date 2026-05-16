Robert Lewandowski forlater Barcelona ved sesongslutt, men tar avskjed på Camp Nou

FC Barcelona har kunngjort at Robert Lewandowski forlater klubben etter inneværende sesong, og kunngjør det i tide til å ha en stor avskjed på Camp Nou i morgen søndag, i kampen mot Betis.

"Etter fire år fulle av utfordringer og mye hardt arbeid, er det på tide å gå videre. Jeg drar med en følelse av at oppdraget er fullført. Fire sesonger, tre titler. Jeg kommer aldri til å glemme kjærligheten jeg fikk fra fansen fra de aller første dagene. Catalonia er min plass i verden", sier den 38 år gamle polakken, som ryktes å være på vei til Saudi-Arabia, men som også har blitt satt i forbindelse med klubber i Europa som Milan, Juventos og Porto.

Lewandowski var en viktig del av Barça-laget som ble bygget opp igjen etter Messi-epoken, da han kom til klubben sommeren 2022 og vant tre ligatitler og én spansk cup. På bare fire sesonger ble han den 14. toppscoreren i klubbens historie, med 119 mål på 191 kamper, mer enn Neymar.

Treneren hans, Hansi Flick, som han også jobbet med i Bayern München da Lewandowski vant Champions League, sa at han er "et forbilde, og det er derfor han fortsatt presterer på dette nivået. Nå ønsker han en ny utfordring, og vi respekterer det. Han er en flott person, en flott spiller og et fantastisk eksempel for de yngre spillerne". Flick har allerede vunnet ligaen, og bekrefter at han vil starte søndagens kamp.