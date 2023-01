Robert Pattinson blir nok ikke Batman i DCU-filmene fremover

HQ

Veldig mange filmer og serier i DC-universet har blitt kansellert som følge av at Warner Bros. og Discovery ble slått sammen i fjor. For eksempel fortsetter ikke Henry Cavill som Superman, så mange har lurt på om andre superhelter også får nye ansikter fremover. Derfor er det litt interessant at Batman tilsynelatende blir en blanding.

I et intervju med Collider forteller The Batman-regissøren Matt Reeves at James Gunn og Peter Safran, de nyoppnevnte lederne av DCs film-, serie- og spill-fremtid, ønsker å holde DC Universe og det såkalte BatVerse (The Batman, The Penguin osv.) adskilt. Akkurat hvor mye skal visstnok avtales i møter mellom de tre de kommende ukene siden et slikt skille selvsagt på planlagges for å unngå at de overlapper hverandre på forvirrende måter.

Med spesielt sistnevnte i tankene høres det ut som om Robert Pattinson ikke blir Bruce Wayne og Batman i andre DC-filmer enn de som er i The Batman-universet. Dermed er det bare å komme med ønsker om hvem som overtar for Ben Affleck i DCU.