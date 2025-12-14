Robert Pattinson og Zendaya danner par i A24s The Drama

For å si det med Esels ord: "Kjendisekteskap varer aldri, gjør de vel?" Robert Pattinson og Zendaya skal kanskje ikke gifte seg i virkeligheten, til stor lettelse for deres respektive partnere, er vi sikre på, men i A24s The Drama spiller de et forelsket par som er klare for sitt livs lykkeligste dag.

Ting ser imidlertid ikke så lykkelige ut i teasertraileren. Det begynner bra, men vi vet at i denne filmen fra manusforfatter/regissør Kristoffer Borgli skjer det en uventet, stor hendelse som vil etterlate paret lamslått, forvirret og usikre på hva de skal gjøre rett før bryllupet deres.

The Drama Filmen kommer på kino den 3. april 2026. Vi får ikke vite hva den store hendelsen er som sender forholdet ned en vei de aldri hadde trodd de skulle gå, men det vil gjøre det enda mer saftig når vi ser filmen neste år.