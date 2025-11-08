Robert Pattinson reflekterer over Twilight 20 år senere

Selv om det tok helt til 2008 før Robert Pattinson fikk glitrende sminke og gule kontaktlinser, startet Twilight -bøkene i 2005. Det er vanskelig å si om bøkene hadde blitt et like stort globalt fenomen uten filmene, for selv om de ikke kommer til å ta deg med storm, gjorde de i hvert fall mye for middelaldrende kvinner på slutten av 2000-tallet og begynnelsen av 2010-tallet.

En viktig del av dette var Pattinson selv, som spilte Edward Cullen. Han har ikke vært så snill mot Twilight i intervjuer rett etter at sagaen tok slutt, men det virker som om han har blitt mildere stemt overfor filmene siden. "Det er fantastisk. Jeg kan ikke tro at den filmen har hatt så stor kulturell betydning", sa han til ExtraTV. "Det er] bare overveldende for meg. Det er så kult ... Jeg blir spurt om det hver eneste dag ... Jeg har så gode minner om hele greia. Jeg er så takknemlig for det."

Snart er det også 20 år siden den første filmen hadde premiere, og vi er nesten sikre på at det kommer til å bli en ny runde med intervjuer der Pattinson blir stilt det samme spørsmålet. Ettersom Twilight virkelig kickstartet karrieren hans i Hollywood (bortsett fra en fantastisk Harry Potter-opptreden), kan det være at Pattinson skylder serien mye. Eller kanskje han hadde klart seg fint uten den. Det er i alle fall opp til folk over mitt lønnsnivå.