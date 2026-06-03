Robert Pattinson var den eneste skuespilleren som ba om et manus før han sa ja til å spille i The Odyssey

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Det viser seg at Robert Pattinson var den eneste av skuespillerne i Christopher Nolans The Odyssey som ønsket å se et manus før han sa ja til å spille hovedrollen. Pattinson spiller Antinoos, filmens hovedantagonist og lederen for frierne som bor i Odyssevs' hus mens de prøver å tvinge hans kone Penelope til å gifte seg.

Pattinson har jobbet med Nolan før, men i et nytt intervju med GQ avslørte han at han var den eneste som ba om å få lese manuset først. "Jeg sa: 'Ja, jeg gleder meg til å lese det'. Han sa: 'Vil du lese det? Alle andre sa nettopp ja."

Pattinsons forespørsel hindret ham selvfølgelig ikke i å få rollen, men det viste Nolans makt i Hollywood, at han kunne be så mange A-skuespillere om å medvirke i The Odyssey og få dem alle til å stille opp uten at det var nødvendig å stille andre spørsmål. Selv som det man kan kalle hovedantagonisten i The Odyssey, er hans rolle tilsynelatende ikke stor, men han prøvde å gjøre Antinous til sin egen. "Han er liksom litt sleip. Jeg sa på kostymeprøvingen at jeg virkelig ville ha leopardunderbukser. Jeg vil ha det bare kommer ut av skjørtet mitt, en liten glitrende pels," sa Pattinson.