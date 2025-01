Robert Pattinson vil spille Steve-O i en biopic

HQ

I tillegg til å være en av de beste skuespillerne i sin generasjon, er Robert Pattinson også kjent for å gjøre morsomme små stemmer. Enten det er hegren i The Boy and the Heron, eller hans kommende rolle som Mickey i Mickey 17, prøver Pattinson ofte ut grensene for sine aksenter og imitasjoner.

På innspillingen av Mickey 17 gikk det tydeligvis litt for langt da han prøvde seg på en Steve-O-imitasjon som ikke varte særlig lenge. "Jeg pleide å elske, og jeg elsker fortsatt, Jackass", forklarte Pattinson til Elle. "Jeg husker at jeg hørte på et intervju med Steve-O for mange år siden, og han snakket om hvor mye de fikk betalt for de farlige stuntene i den første sesongen, og han sa hundre dollar... Det var noe med det - å faktisk være veldig modig og aldri erkjenne at det er modig. Jeg syntes det var et element av det i Mickey. Så jeg brukte lang tid på å finne ut hvordan jeg skulle imitere Steve-Os stemme. Og første gang jeg gjorde det, sa Bong [Joon-Ho] bare: "Jøss - hva er det for en stemme du gjør?"

Selv om han kanskje ikke får gjøre Steve-O-imitasjonen sin i filmen håper Pattinson at han får bruke den en dag. "Hvis de noen gang lager Steve-O-biopicen, er jeg klar", sa han.

Tror du Pattinson ville gjort en god Steve-O?